“Os civis não têm onde se abrigar”: Médicos sem Fronteiras garantem que toda a Faixa de Gaza está a ser atacada

Israel renovou este domingo o alerta feito no sábado aos que permanecem no teatro de operações. “Civis do Norte de Gaza e da cidade de Gaza, devem deslocar-se temporariamente para o Sul, para uma área mais segura onde possam receber água, alimentos e medicamentos”. Este foi o aviso deixado pelas Forças de Defesa de Israel, numa altura em que o exército aumentou o número das suas tropas na Faixa de Gaza, “juntando-se às que já lá estão a lutar”, confirmou o contra-almirante Daniel Hagari, deixando antever uma intensificação dos combates.









