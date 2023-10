Pai enterra filha que morreu após sofrer ataque cardíaco quando ouviu sirenes de alerta para ataque aéreo em Israel

Uma família israelita enterrou este domingo a filha de nove anos que morreu após sofrer um ataque cardíaco quando as sirenes que alertam para ataques aéreos lançados pelo Hamas tocaram em Israel."Ela não morreu, ela foi assassinada", disse Avraham Torpiashvili, o pai da menina, durante o funeral.De acordo com Avraham, a criança era saudável e nunca tinha passado por uma emergência médica."As crianças israelitas não vivem num mundo onde podem brincar em segurança, desfrutar da vida, andar por aí livremente e sentir-se seguras. Os meus filhos, em vez de brincarem às escondidas, estão ocupados a esconder-se das sirenes, dos foguetes e mísseis daqueles que querem o nosso sangue", apontou.Os familiares não esconderam a emoção durante as cerimónias fúnebres da menina.