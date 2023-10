Palestiniano abre as portas de casa e dá abrigo a 90 pessoas a sul da Faixa de Gaza

Ibrahim Alagha, um homem palestiniano-irlandês, deu abrigo a 90 pessoas na própria casa, em Khan Younis, a sul da Faixa de Gaza, após a invasão do Hamas a 7 de outubro. Muitos perderam as casas nos ataques e não têm para onde ir.O homem relata à Reuters um verdadeiro cenário de sobrevivência. Entre familiares e amigos de todas as idades, há quem chegue a dormir por turnos para poder ter uns minutos de 'descanso'. "Não temos colchões para todos. Tentamos dormir por turnos. A maior parte das vezes, muitos deles dormem no chão", disse Ibrahim.Numa altura em que a Faixa de Gaza se debate com um grave problema de escassez de eletricidade e bens essenciais, como água, alimentos, combustível e recursos médicos, o palestiniano-irlandês contou que dezenas de telemóveis chegaram a ser carregados em simultâneo, enquanto todos se reuniam para comer."As crianças estão sempre com fome, à procura de água, de comida. É uma situação muito difícil", lamentou Ibrahim Alagha.António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, apelou a um cessar-fogo humanitário para permitir a passagem segura de ajuda alimentar e permitir a fuga de quem quer sair de Gaza. Ibrahim Alagha é um dos tantos que quer escapar ao conflito.No passado sábado encheu-se de coragem em busca da 'luz ao fundo do túnel', mas sem sucesso. "Fizemos uma viagem muito arriscada até à fronteira, mas assim que lá chegámos recebemos uma segunda chamada a dizer que tínhamos de voltar para casa porque a fronteira não ia abrir. Ainda estamos à espera de qualquer atualização", recordou.