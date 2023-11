Praias do Brasil repletas de bandeiras de Israel para homenagear cada uma das vítimas do massacre de dia 7

Na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, a organização sem fins lucrativos, Rio de Paz, realizou esta terça-feira uma exibição para homenagear aqueles que morreram durante o massacre do Hamas a 7 de outubro, segundo avança o canal de notícias i24 News

A iniciativa consistiu em colocar na areia 1400 bandeiras israelitas de forma a representar cada uma das vítimas do primeiro dia do ataque.

Foram, também, colocadas 34 fotografias de crianças e adolescentes que foram feitos reféns durante as hostilidades.

Esta manifestação segue-se a um evento semelhante na semana passada, quando a organização Rio da Paz procurou chamar a atenção para a morte de milhares de crianças em Gaza. O grupo cobriu as praias do Brasil com dezenas de lençóis brancos manchados com sangue falso.

Cada lençol continha os nomes e as idades de algumas das jovens vítimas do conflito.