Primeiros camiões a entrar em Gaza são “gota no oceano”

Os primeiros vinte camiões com ajuda humanitária entraram este sábado na Faixa de Gaza, mas são uma mera gota de água face à situação desesperada da população, sujeita há duas semanas a um cerco total e sob bombardeamento constante por parte das forças israelitas.O primeiro comboio humanitário a entrar em Gaza desde o início do conflito entre Israel e o Hamas transportou água, comida,medicamentos e equipamento cirúrgico, mas não o combustível necessário para manter a funcionar os geradores dos hospitais e as centrais de dessalinização e tratamento de água. Um segundo comboio humanitário organizado pela ONU deverá ser enviado este domingo. "É importante que não haja interrupções", diz um porta-voz da organização.Apesar de se tratar de um passo positivo, este primeiro carregamento de ajuda humanitária é manifestamente insuficiente para as necessidades da população: só para se ter uma ideia, antes do conflito entravam em Gaza, todos os dias, cerca de 450 camiões com ajuda."As pessoas de Gaza precisam de mais, muito mais - precisam de uma distribuição contínua de ajuda", apelou o secretário-geral da ONU, António Guterres, na cimeira que este sábado juntou no Cairo, Egito, os líderes de alguns países árabes e europeus para discutir o conflito, mas que terminou sem qualquer acordo ou proposta de compromisso para garantir a proteção de civis ou evitar uma escalada das hostilidades.