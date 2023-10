PS acusa Chega de querer "polarizar a situação" ao pedir demissão de Guterres

O Partido Socialista defendeu, esta quarta-feira, que o Chega "quer polarizar a situação" ao pedir a demissão de António Guterres do cargo de secretário-geral das Nações Unidas.O deputado Francisco César sublinha a "solidariedade total" do partido para com António Guterres, defendendo que este "foi mal interpretado" nas declarações em que afirmou que "é importante também reconhecer que os ataques do Hamas não aconteceram num vácuo".Recorde-se que Israel exigiu a "imediata demissão" de António Guterres na sequência destas afirmações.Para Francisco César, a condenação dos "atos terroristas bárbaros" do grupo islâmico Hamas, em Israel, não impede o "apelo à paz e ao cessar-fogo"."Mesmo em guerra há regras a ser cumpridas", aponta.