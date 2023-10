Refém do Hamas espera obter nacionalidade portuguesa para poder ser libertado

Ofer Calderon, israelita sefardita feito refém pelo Hamas, espera que o pedido para obtenção de nacionalidade portuguesa seja aceite para poder ser libertado. O primeiro-ministro, António costa, e a Ministra da Justiça, Catarina Sarmento Castro, receberam este sábado um requerimento a solicitar o "deferimento imediato" do pedido, avança o jornal Público.O homem, de 53 anos, os filhos Sahar, de 16, e Erez, de 12, fazem parte do grupo de mais de 200 pessoas que foram raptadas pelos terroristas no início do conflito. Estão em parte incerta na Faixa de Gaza.A possibilidade de obter a naturalização ao abrigo da lei sefardita poderá agora ajudar Ofer e os filhos a serem libertados. O requerimento, assinado pelos advogados José Ribeiro Castro e Catarina Vicente Correia, procura sensibilizar o Governo português para o caso desta família."É convicção da família, sustentada nas informações que circulam, que a aquisição imediata Por Ofer Calderon da nacionalidade portuguesa requerida poderá favorecer a sua libertação, juntamente com os filhos que já possuem dupla nacionalidade (francesa)", explicaram os advogados ao jornal Público.A família Calderon aguarda que seja confirmada a nacionalidade portuguesa de Ofer. O Ministério da Justiça referiu que está a analisar o pedido com a "urgência necessária", em articulação com as outras áreas governativas.