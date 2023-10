Sderot, no Sul de Israel, está a menos de dois quilómetros da Faixa de Gaza. A cidade, que no dia 7 de outubro foi invadida pelo Hamas, tem cerca de trinta mil habitantes, mas nas ruas não se vê ninguém. A maioria da população foi retirada de Sderot para o Centro de Israel. Famílias inteiras vivem agora em hotéis de Telavive ou Ashkelon, cidades mais seguras, afastadas de Gaza, e não é esperado que regressem tão cedo dado o clima de guerra na fronteira com o enclave.









Ver comentários