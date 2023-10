Segunda coluna de camiões com ajuda humanitária chega a Gaza

Uma coluna de camiões transportando ajuda humanitária chegou este domingo a Gaza vindo do Egito. Já no sábado outros 20 camiões com alimentos e medicamentos.



O governador da província egípcia do Sinai Norte, Mohamed Shosha, indicou na semana passada que a ajuda angariada por Organizações Não Governamentais ONG) e outras entidades do Egito totalizavam três mil toneladas.





As Nações Unidas têm pressionado Israel para que permita o fornecimento de ajuda humanitária em Gaza, onde mais de dois milhões de pessoas vivem.O coordenador da Ajuda de Emergência da ONU, Martin Griffiths, disse à imprensa que "é extremamente importante que não haja falhas no fluxo de ajuda que atravessa a fronteira", frisando que as necessidades básicas em Gaza só serão satisfeitas com a entrada de 100 camiões diários.Griffiths revelou que decorrem negociações "duras mas justas" com Israel sobre um "sistema de controlo" para dar resposta aos receios de Telavive de que os alimentos e equipamentos médicos acabem nas mãos do grupo islamita Hamas.O responsável da ONU descreveu a situação na Faixa de Gaza: "é muita gente e estão numa situação grave". "O sistema de saúde está de rastos. A água escasseia. As pessoas já ponderam beber apenas água suja", acrescentou.Os carregamentos entregues este fim de semana são a primeira ajuda humanitária a chegar ao território desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, iniciado a 7 de outubro após o Estado israelita ter sido alvo de ataques com "rockets" e milicianos, que sequestraram mais de duas centenas de pessoas.