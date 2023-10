Singapura proíbe protestos ligados ao conflito entre Israel e o Hamas

A Polícia de Singapura proibiu esta quarta-feira protestos ligados ao conflito entre Israel e o grupo islamita Hamas por razões de segurança, num momento em que se regista uma onda de manifestações em outras partes do mundo.

"A polícia está ciente dos eventos e das assembleias públicas que estão a ser organizadas em ligação com o conflito entre Israel e o Hamas", refere um comunicado divulgado pela polícia da cidade-estado asiática.

No comunicado acrescenta-se que, face às "tensões crescentes" e às "preocupações com a segurança pública" em tais eventos, citando "numerosos incidentes de violência em muitos países", as forças de segurança da ilha decidiram "recusar os pedidos" de realização de tais protestos.