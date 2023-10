"Estás a matar-nos": Reféns do Hamas culpam Netanyahu pelo "fracasso político" israelita

Banco Mundial alerta para riscos no preço do petróleo e alimentos

O Banco Mundial alertou esta segunda-feira que uma escalada no conflito do Médio Oriente pode levar o preço do petróleo para níveis desconhecidos, o que pode refletir-se num aumento global do preço dos alimentos.

Segundo a mais recente edição do relatório do Banco Mundial sobre Perspetivas dos Mercados de 'Commodities', "atualmente a economia global está muito mais bem preparada para lidar com grandes choques nos preços do petróleo que na década de 1970".

Mas, um agravamento na guerra entre Israel e o Hamas em conjunto com "as disrupções causadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia poderiam levar os mercados globais de 'commodities' (matérias-primas)" a terreno desconhecido.