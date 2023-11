Terceiro ataque israelita a campo de refugiados em 48 horas

O campo de refugiados de Jabalia voltou esta quinta-feira a ser alvo de um ataque aéreo israelita. O terceiro em menos de 48 horas. Fez dezenas de mortos e centenas de feridos. Nos primeiros dois bombardeamentos morreram cerca de 200 pessoas e há uma centena de desaparecidos entre os escombros.Apesar da catástrofe humanitária, Israel defende-se e diz que os alvos são os túneis onde os radicais do Hamas se escondem e que os danos colaterais são da responsabilidade do grupo islâmico. Um segundo comandante terá sido abatido.Apelos que chegam após mais uma noite de violentos combates entre as forças armadas de Israel e o Hamas. Os Médicos sem Fronteiras falam em mais de 20 mil feridos em Gaza, “com acesso limitado aos cuidados de saúde devido aos bombardeamentos constantes [do exército israelita]”. Já morreram 3760 crianças e 2326 mulheres.



Egito ajuda a retirar cerca de 7000 pessoas de Gaza

O Egito quer retirar sete mil estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade de Gaza, revelou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio. Segundo Ismail Khairat, o país está a preparar-se para “facilitar a receção e retirada” de pessoas de mais de 60 nacionalidades. A fronteira de Rafah abriu na quarta-feira pela primeira vez desde o início do conflito. Foram retirados de Gaza para o Egito 76 palestinianos feridos, a bordo de ambulâncias, e 335 pessoas com passaporte estrangeiro, em seis autocarros. “Precisamos de um corredor humanitário, precisamos de um cessar-fogo humanitário”, apela a ONU.