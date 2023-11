Tropas israelitas combatem no coração de Gaza

O ministro israelita da Defesa disse ontem que as tropas de Israel já estão a combater no coração de Gaza, que considerou como "a maior base terrorista alguma vez construída pelo Homem".



"Os militares das Forças de Defesa de Israel já estão no coração da Cidade de Gaza. Avançaram pelo Norte e pelo Sul, numa coordenação plena entre as nossas forças terrestres, aéreas e navais", afirmou Yoav Gallant, adiantando que o a operação tem um único alvo: "Os terroristas do Hamas, as suas infraestruturas, os seus comandantes, bunkers e centros de comunicação.









