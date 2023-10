Um morto e três feridos em novos confrontos entre o Hezbollah e o exército israelita na fronteira com o Líbano

O Exército israelita e as milícias do Hezbollah confirmaram, este domingo, novos confrontos na fronteira entre Israel e o Líbano, especificamente em torno da cidade israelita de Shtula, onde causaram um morto e três feridos, todos civis.

Nessa localidade do norte de Israel, um porta-voz do Hezbollah declarou ao jornal libanês L'Orient le Jour que a área foi atingida por um dos seus projéteis e que teria causado vítimas entre as fileiras israelitas, indicação que Israel não confirmou.

Em resposta, as Forças de Defesa de Israel (FDI), num comunicado divulgado pelo jornal Haaretz, informaram que estão a lançar ataques contra as posições que estão na origem dos tiros do Hezbollah.