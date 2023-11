A linha da frente escondida: Extensa rede de túneis do Hamas é a principal ameaça para forças israelitas

Rede de túneis do Hamas

A extensa rede de túneis do Hamas sob grande parte do território de Gaza é a principal ameaça para as forças israelitas. Construída ao longo de mais de duas décadas, estende-se por mais de 500 quilómetros e chega, nalguns pontos, aos 80 metros de profundidade. Alberga centros de comando e casernas, enfermarias, depósitos de armas e postos de lançamento de rockets e mísseis, bem como inúmeras armadilhas contra qualquer invasor.Esta verdadeira cidade subterrânea, conhecida em Israel como o ‘metro de Gaza’, inclui túneis de abastecimento, contrabando (na fronteira com o Egito) e infiltração (em território israelita), entre outros. É neste emaranhado descrito como "uma teia de aranha" que se escondem as forças do Hamas, os seus líderes, e também os mais de 200 reféns capturados nos ataques de 7 de outubro, o que acrescenta uma camada extra de complexidade à operação militar israelita, que será levada a cabo pelas forças especiais e pelas ‘doninhas’ do Yahalom, a unidade do Corpo de Engenharia de Combate especialmente treinada para encontrar, limpar e destruir estes túneis.