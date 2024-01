África do Sul acusa Israel de genocídio em Gaza. Saiba porquê

“Essa intenção genocida é evidente na forma como as ações militares estão a ser conduzidas”, justificou o advogado Tembeka Ngcukaitobi, lembrando os mais de 23 mil mortos causados pela ofensiva israelita e os entraves colocados à entrada de ajuda humanitária. “As provas desta intenção genocida são esmagadoras e incontestáveis”, concluiu.O Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), também conhecido como Tribunal Mundial, é o mais alto órgão jurídico das Nações Unidas que pode decidir questões entre os estados-membros. Está separado do Tribunal Penal Internacional (TPI), que julga indivíduos em casos criminais, explica a Al Jazeera.As decisões do tribunal são de carácter obrigatório e não podem ser objeto de recurso por parte dos Estados-Membros, mas dependem do Conselho de Segurança das Nações Unidas para as fazer cumprir.Segundo a Al Jazeera, é esperado que a sentença do tribunal se torne pública dentro de algumas semanas, mas o processo pode durar muito mais tempo.As deliberações do TIJ são um processo meticuloso, que envolve apresentações escritas pormenorizadas, seguidas de argumentos orais e contra-argumentos por parte da equipa de advogados de topo que representam cada Estado. Peritos dizem que uma sentença neste caso pode demorar três a quatro anos.A África do Sul pede a atuação do Tribunal Internacional de Justiça com a implementação de medidas provisórias que impeçam Israel de cometer mais crimes de guerra no enclave palestiniano.O país africano argumenta que as medidas provisórias são necessárias para prevenir danos adicionais, graves e irreparáveis aos direitos do povo palestiniano ao abrigo da Convenção sobre o Genocídio.Aquando do anúncio do início do processo, Israel classificou o caso como "atroz e absurdo", garantindo que tem feito todos os esforços para evitar vítimas civis em Gaza.Israel acusou a África do Sul de “hipocrisia” e de “atuar como braço legal do Hamas”, esquecendo-se de mencionar que os terroristas daquele grupo “massacraram, executaram, assassinaram, queimaram vivos, violaram e raptaram centenas de israelitas a 7 de outubro e que Israel tem direito a defender-se”.Este sábado, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, garantiu que "ninguém vai parar" Israel na guerra contra o Hamas. Em conferência de imprensa, assegurou que o país está a caminho da vitória.Vários países, como a Malásia, Turquia e Jordânia, estão a favor do processo instaurado pela África do Sul. Já a União Europeia tem-se mantido em silêncio.