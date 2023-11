Avó e recém-nascida com apenas seis horas de idade fogem do hospital Al-Shifa após ataque aéreo

Entre os milhares de palestinianos que fogem do norte da Faixa de Gaza à procura de segurança, encontra-se uma recém-nascida com apenas seis horas de idade, que está a ser transportada pela avó.A menina nasceu no hospital Al-Shifa, em Gaza, na manhã desta sexta-feira. "Nasceu às 6h30 da manhã e às 9h00 fugimos. Ela e a mãe não descansaram, nem sequer foi amamentada", disse à Reuters a avó, Umm Hussein, que levava a bebé ao colo."Estamos a caminhar há mais de cinco horas, desde as 9h30 da manhã. É uma viagem de tormento, uma viagem de tormento", contou.As autoridades de Gaza afirmaram que o hospital foi atingido por um ataque aéreo israelita e que os mísseis caíram no pátio de Al-Shifa, o maior hospital do enclave, na madrugada de sexta-feira. As forças armadas israelitas disseram mais tarde que um projétil mal disparado, lançado por militantes palestinianos em Gaza, tinha atingido Al-Shifa.Os hospitais situam-se no norte de Gaza, onde, segundo Israel, se concentram os militantes do Hamas, e estão cheios de pessoas deslocadas, bem como de doentes e médicos.