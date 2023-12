O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, foi, esta segunda-feira, alvo de insultos durante um discurso no parlamento por parte das famílias dos reféns detidos na Faixa de Gaza desde o início da guerra contra o Hamas, há 80 dias.

Os familiares dos reféns gritaram "Agora, agora!" em vários momentos do discurso, enquanto o primeiro-ministro afirmava que as forças israelitas precisavam de "mais tempo" para garantir a sua libertação, prosseguindo as suas operações no território palestininao, onde 156 soldados israelitas foram mortos desde o início da operação terrestre da guerra.

O cessar-fogo de uma semana, que terminou a 1 de dezembro, permitiu a libertação de 105 reféns, 80 dos quais em troca de 240 palestinianos detidos nas prisões israelitas. No entanto, 129 reféns permanecem presos em Gaza.



https://www.cmjornal.pt/redirect-to?token=EiEnOjA%2FNiB3YmpgZWVrZndiYmNrd2Vga2BqYmFnYGpkZWBrY2phZQ%3D%3D?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Social&utm_campaign=Whatsapp_Canal&utm_content=Geral



*Benjamin Netanyahu insultado por famílias de reféns durante discurso no parlamento*



https://shorturl.at/glCHP