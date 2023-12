Brasil resgata mais 33 pessoas da Faixa de Gaza

O governo do Brasil conseguiu esta quinta-feira resgatar mais 33 pessoas que estavam retidas na Faixa de Gaza, e que já cruzaram a fronteira da passagem de Rafah, encontrando-se já no Egipto. Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) também já partiu do Rio de Janeiro rumo ao Cairo, a capital egípcia, para repatriar o grupo para o Brasil.

Este é o terceiro grupo de brasileiros natos, brasileiros com dupla nacionalidade e palestinianos familiares de brasileiros que o governo de Brasília consegue repatriar desde Meados de Novembro. Nessa altura, um pouco mais de um mês após a deflagração do confronto militar entre Israel e o grupo extremista Hamas, que controlava a Faixa de Gaza e a 7 de outubro desencadeou ataques brutais em território israelita, matando 1400 pessoas, o Brasil resgatou um primeiro grupo, com 32 pessoas, e há cerca de duas semanas tinha conseguido repatriar um segundo, dessa vez com 48 pessoas.

Das 33 pessoas resgatadas esta quinta-feira, 16 tinham sido impedidas por Israel de deixar Gaza no grupo repatriado há duas semanas atrás, sem qualquer explicação ou motivo aparente. Ao todo, nessa ocasião 24 brasileiros ou familiares tinham sido proibidos por Israel de cruzar a passagem de Rafah para o Egipto, mas após intensas negociações dos diplomatas brasileiros 16 foram finalmente autorizados a deixar o enclave, onde, no entanto, outros oito continuam impedidos de viajar, mais uma vez sem qualquer explicação do governo comandado por Benjamin Netanyahu.

De acordo com as autoridades brasileiras, os 33 resgatados esta quinta-feira vão ficar instalados num hotel do Cairo até final de sexta-feira, para se alimentarem devidamente após dois meses e meio de todo o tipo de privações e para receberem cuidados médicos, e devem chegar ao Brasil no sábado. No avião enviado ao Cairo para repatriar o grupo, o governo brasileiro enviou seis toneladas de ajuda, nomeadamente kits de purificadores de água e de energia solar, para serem entregues às agências humanitárias internacionais que ainda atuam no território de Gaza.