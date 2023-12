Casal assassinado pelo Hamas no festival Supernova anunciou gravidez horas antes em jantar de família

Lidor Levy e Nitzan Rahoum, de 28 anos, perderam a vida durante o ataque desencadeado pelo grupo Hamas ao festival de música em Israel, a 7 de outubro. Estavam noivos e esperavam um filho.Os familiares contaram que horas antes do massacre, o casal tinha anunciado que esperava um filho numa refeição em que estavam todos presentes.Segundo o The Times of Israel, o casal foi ao festival com outros familiares. Nitzan estava grávida de quatro meses à data.Quando se aperceberam da presença de militares do Hamas no recinto do festival Supernova, Lidor e Nitzan procuraram refúgio num abrigo à beira da estrada, mas foram cercados e mortos. Os corpos foram descobertos alguns dias depois e foram enterrados lado a lado."Naquela sexta-feira festejámos com toda a família em Ashkelon, jogámos bilhar e vocês [Lidor e Nitzan] partilharam connosco a vossa gravidez emocionante", disse Nofar Beliak. a prima de Lidor.