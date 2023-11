Casal com bebé fugiu da guerra na Ucrânia mas continua a viver em pânico em Israel

O toque da sirene interrompeu subitamente o sorriso de Maya, uma bebé de nove meses que se preparava para jantar com os pais num dos raros restaurantes abertos na deserta Beersheba. Ainda não eram 18h00, e como é das regras num país habituado à guerra, os pais de Maya, Maxime, de 29 anos, e Maria, 26, pegaram na bebé e rapidamente, mas sem histeria, procuraram abrigo num parque de estacionamento contíguo, propositadamente aberto para servir de ‘bunker’.No céu, o míssil disparado da Faixa de Gaza traçava uma linha ruidosa. Desta vez foi intercetado, como acontece quase sempre, pelo escudo defensivo israelita. O casal voltou à mesa, mas Maya não sorriu mais."Fugimos da guerra da Ucrânia e já sabíamos que aqui poderíamos apanhar alguns sustos", admite Maxime. "Mas nunca viver esta guerra depois do que os animais do Hamas nos fizeram", remata Maria. O casal tem poucas certezas, mas sabe que não vai trocar Israel por Dnipro, cidade ucraniana junto ao Donbass com uma poderosa comunidade judaica. "Queremos mudar-nos para aqui, custe o que custar. Esta vai ser a nossa terra", acredita Maxime.