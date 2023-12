Centenas de manifestantes exigem nova trégua para libertar reféns

Centenas de manifestantes exigiram este sábado, em Telavive, um acordo imediato para libertar os reféns israelitas ainda detidos pelo movimento islamita Hamas.

O protesto, em que os manifestantes empunhavam cartazes com os nomes e as fotos de muitos dos reféns nas mãos do Hamas, em frente ao Ministério da Defesa israelita, depois de o exército ter anunciado, na sexta-feira, que tinha matado três reféns por engano.

Um cartaz dizia: "Todos os dias morre um refém", enquanto uma bandeira israelita na rua foi pintada com tinta vermelha, evocando sangue.