CM no festival de terror onde o Hamas matou 260 pessoas

Mais de uma semana após o bárbaro ataque do Hamas no festival de música eletrónica Supernova, realizado a escassos dois quilómetros da Faixa de Gaza, de onde os islamitas partiram, o rasto de violência e destruição é ainda arrepiante. No descampado no deserto do Negev, debruadas de algumas árvores raquíticas, descansam botas deixadas para trás numa correria que se imagina desesperada quando os militantes palestinianos fortemente armados dispararam indiscriminadamente contra os participantes do festival, fazendo cerca de 260 mortos e dezenas de reféns.









