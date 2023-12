Tanques israelitas entraram no domingo pela primeira vez no centro da cidade de Khan Younis após combates “intensos e difíceis” que atrasaram o avanço das forças israelitas a partir da fronteira. O PM Benjamin Netanyahu voltou as rejeitar as pressões internacionais para um cessar-fogo e garantiu que a ofensiva “avança a bom ritmo” apesar de mais de três quartos das forças do Hamas continuarem intactos após dois meses de guerra.









