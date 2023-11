Criança de quatro anos é a única sobrevivente de ataque aéreo israelita que matou 14 membros da família

situada no sul da Faixa de Gaza,

Fulla Al-Laham, de quatro anos, acordou sozinha no hospital de Khan Younis,depois de um ataque aéreo israelita ter destruído a casa onde vivia e matado 14 membros da família, incluindo a mãe, o pai e os irmãos.A casa da família palestiniana foi destruída numa vaga de ataques que, segundo as autoridades sanitárias de Gaza, matou mais de 2300 pessoas, sendo um quarto delas crianças, e deixou cerca de 10 mil com ferimentos.A avó da menina, Um Muhammed, que perdeu o filho e a família durante o ataque aéreo, está com a neta no hospital. "Estavam sentados dentro de casa, os meus filhos, os filhos dele e a sogra de um deles. De repente, sem aviso, bombardearam a casa e 14 pessoas foram mortas. Só esta rapariga, a minha neta Fulla, sobreviveu. Espero que ela melhore, que fique bem e que se cure. Que as suas almas descansem em paz", disse a avó à Reuters.