Criança morre em ataque a abrigo médico em Gaza

Uma criança de cinco anos morreu num ataque ao abrigo dos Médicos Sem Fronteiras (MSF) em Khan Younis, no sul da faixa de Gaza, na Palestina. Os MSF avançaram esta quarta-feira com a informação, lamentando o ataque que vitimou a filha de um profissional da organização humanitária.Segundo os MSF, o abrigo protegia mais de 100 profissionais e, também, familiares quando um projétil, semelhante aos utilizados pelos tanques israelitas, atingiu a parede do edifício e feriu quatro pessoas na manhã de segunda-feira. A criança ficou gravemente ferida e foi transportada ao hospital, mas acabou por falecer no dia seguinte.Apesar das Forças de Defesa de Israel terem, segundo os MSF, conhecimento do refúgio localizado perto do Hospital Europeu de Gaza, "não foi emitida nenhuma ordem de evacuação antes do ataque", lê-se no comunicado da organização.O responsável do projeto dos MSF repudiou os ataques a civis e realçou a falta de segurança em Gaza: "o projétil não detonou, caso contrário, muitos dos profissionais e respetivas famílias teriam sido provavelmente mortos".Os Médicos Sem Fronteiras realçam que, até ao momento, quatro profissionais e inúmeros familiares faleceram em contexto de conflito.