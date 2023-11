Emily abraçou o pai ao fim de 50 dias nas mãos do Hamas. Thomas tinha desejado a morte da filha por medo do cativeiro

Emily Hand, uma criança irlandesa raptada no dia 7 de outubro pelo Hamas, voltou para os braços do pai na noite deste sábado. A menina fez parte do grupo de 20 pessoas libertadas pelo grupo islâmico no segundo dia de tréguas do conflito com Israel.



O pai de Emily disse, assim que a filha desapareceu, que esperava que estivesse morta em vez de estar nas mãos do grupo, avança o Dailymail. O homem tinha medo do que poderia acontecer à menina durante o cativeiro.



O reencontro entre pai e filha foi filmado e é possível ver Emily correr para os braços do pai após 50 dias nas mãos do Hamas.





Thomas refere que a filha "está destroçada, mas inteira" e promete dar a "maior festa de aniversário de sempre" para assinalar o 9º aniversário da menina, uma vez que esta fez os nove anos ainda como refém do grupo.Em declarações ao jornal The Mirror antes da esperada libertação da filha, Thomas afirmou: "Há demasiado tempo que esperávamos por este momento. Todos os dias têm sido um longo e doloroso pesadelo, mas a minha Emily regressa finalmente a casa"."A Emily é doce e inocente, por isso, espero e rezo para que esta terrível experiência não lhe tenha tirado isso", acrescenta.A família acrescentou ainda que se sente muito feliz por a menina estar em casa, mas que, ao mesmo tempo, se lembra "de todos os reféns que ainda não regressaram".Dia 7 de outubro marcou o início da guerra entre Israel e o Hamas, altura em que cerca de 240 prisioneiros foram levados para Gaza.