Estrela de David grafitada em casas de Berlim preocupa judeus

A Estrela de David foi grafitada nas portas de várias casas em Berlim, na Alemanha, numa recordação da perseguição antissemita que se registou naquele país durante os anos 30 do século passado. De acordo com o jornal britânico The Telegraph, nos últimos dias foram comunicados quatro casos semelhantes à polícia alemã, aumentando assim a preocupação com a segurança de comunidade judaica na capital alemã.Num dos casos, uma residente judia chegou a casa na quinta-feira e deparou-se com o graffiti na porta da mesma. "Falo hebraico, falo ao telefone em hebraico e uso uma estrela de David", disse a jovem ao jornal alemão Bild, acrescentando que pensou se deveria ou não ficar em casa.Nos outros três incidentes registados no sábado, a polícia confirmou que, em pelo menos um dos casos, um judeu morava no edifício. "Vamos investigar se as outras casas têm residentes judeus e se os incidentes estão relacionados", disse um porta-voz da polícia.Em imagens publicadas nas redes sociais é possível ver uma porta branca com o símbolo do judaísmo grafitado.Segundo o The Telegraph, os incidentes constituem crime ao abrigo da lei alemã e parecem ser uma imitação intencional da perseguição antissemita que os judeus sofreram durante a década de 1930, quando os nazis pintavam a Estrela de David nas portas e janelas de estabelecimentos judaicos, para desencorajar as restantes pessoas de fazerem compras nesses negócios.A notícia surge no momento em que um dos principais espiões do país alerta para a possibilidade de simpatizantes do Hamas poderem organizar ataques terroristas contra edifícios judeus.Em declarações ao jornal Handelsblatt, o chefe dos serviços de informações internas do Estado alemão da Turíngia Stephan Kramer disse que a guerra em Israel poderia motivar também outros grupos islâmicos a "intensificar" as suas atividades, afirmando que estes veem "toda a Alemanha como inimiga dos muçulmanos".