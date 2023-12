As forças de defesa israelitas divulgaram, esta segunda-feira, imagens de confrontos diretos contra o Hamas no norte da Faixa de Gaza. Os soldados do 601º batalhão combateram membros do grupo islâmico.Durante a operação o Sargento de Primeira Classe, Ben Zussman e o Sargento Binyamin Yehoshua Needham foram mortos e dois soldados israelitas ficaram feridos.O exército isarelita disparou contra membros do Hamas e conseguiu neutralizá-los.