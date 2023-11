Exército israelita diz que matou um dos líderes do Hamas num bombardeamento

O exército israelita disse esta terça-feira que matou um dos líderes do Hamas, Osama Mazini, chefe do Conselho da Shura, o mais alto órgão de decisão política do movimento islamita palestiniano, num bombardeamento em Gaza.

Numa declaração conjunta com a Agência de Segurança de Israel, o exército salientou que Mazini era responsável pela negociação de reféns do Hamas e "dirigia atividades terroristas contra Israel".

O exército divulgou um vídeo que mostra o momento em que o edifício onde Mazini alegadamente se encontrava, na Faixa de Gaza, foi bombardeado.