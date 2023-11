Num descampado poeirento de Revivim, colonato israelita localizado a uns 35 quilómetros da Faixa de Gaza, começaram ontem a ser enterradas as primeiras vítimas do massacre no ‘kibbutz’ Beeri, um dos mais violentamente atacados pelos militantes islamitas do Hamas. São enterros provisórios.



"Estamos a receber aqui os corpos, mas depois eles serão levados para o destino final em Beeri", revelou ao CM Marcelo Leite, um brasileiro de São Paulo residente em Revivim há 20 anos.









