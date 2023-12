As Nações Unidas alertaram esta segunda-feira que a situação em Gaza é cada vez mais desesperada e a fome está a alastrar, fazendo temer um êxodo em massa da população em direção ao Egito.



“Metade da população está a passar fome, nove em cada dez pessoas não conseguem comer todos os dias”, afirmou o vice-diretor do Programa Alimentar Mundial da ONU, Carl Skau, adiantando que há civis desesperados a assaltarem os poucos camiões com comida que conseguem entrar no território.









