Os Estados Unidos anunciaram esta terça-feira que vão liderar uma força naval multinacional com a missão de proteger o tráfego marítimo no mar Vermelho após os recentes ataques dos rebeldes houthis do Iémen contra dezenas de embarcações na região.













Desde o início da ofensiva israelita em Gaza, os houthis, apoiados pelos Irão, lançaram dezenas de ataques com mísseis e drones contra navios de carga e petroleiros no mar Vermelho, ameaçando fechar umas das mais importantes rotas marítimas internacionais, que liga a Europa e os EUA ao Médio Oriente e à Ásia através do canal do Suez e pela qual passa 12% do comércio marítimo mundial.

O Hamas rejeitou esta terça-feira novas negociações para a libertação de reféns “enquanto continuar a guerra genocida em Gaza”, mas mostrou-se disponível para discutir propostas para o fim do conflito. Antes, o PR israelita, Isaac Herzog, tinha mostrado abertura para uma nova “pausa humanitária” em troca de libertação de reféns.