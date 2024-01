Forças de Defesa Israelitas descobrem túnel em Khan Yunis onde eram mantidos reféns

As Forças de Defesa Israelitas descobriram um túnel em Khan Yunis, onde se encontravam reféns, depois de terem encontrado informações dos serviços secretos na casa de um terrorista do Hamas, segundo noticiaram os meios de comunicação social israelitas, este sábado, e segundo avança o The Jerusalem Post.Fotos publicadas pelo porta-voz das FDI, o general Daniel Hagari, mostram um túnel com portas de segurança e explosivos concebidos para proteger os terroristas.Ao fim de um metro de caminhada no túnel de 20 metros de profundidade, as forças israelitas encontraram um espaço onde os reféns permaneciam a maior parte do tempo."Cerca de 20 reféns foram mantidos em diferentes momentos em condições difíceis, sem ar fresco", disse Hagari. Acrescenta que no momento "não havia reféns no túnel, mas que já tinham estado anteriormente".