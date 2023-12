Gémeas reféns do Hamas obrigadas a sussurrar durante semanas de cativeiro

Após sete semanas de cativeiro, três crianças e duas mães foram libertadas pelo Hamas durante a troca de reféns com Israel. Duas gémeas, de três anos, contaram que durante o tempo em que foram feitas reféns, apenas podiam sussurrar, conta a família à Reuters.As meninas foram raptadas pelo Hamas juntamente com a mãe, uma prima e uma tia, a 7 de outubro. Estavam em casa, no Kibutz Nir Oz, quando militantes do Hamas, infiltrados a partir de Gaza, invadiram a comunidade, incendiaram casas, mataram civis e fizeram vários reféns.O marido de uma das mulheres, que também foi raptado, permanece em cativeiro.