Governo israelita diz que já tem primeira lista de reféns do Hamas

O gabinete do primeiro-ministro israelita indicou esta quinta-feira que já tem uma "primeira lista" de reféns e está em contacto com as famílias, antecedendo a trégua com o Hamas em Gaza o início das libertações na sexta-feira.

"Israel confirma que recebeu uma lista inicial de nomes. As autoridades estão a verificar os detalhes da lista e estão em contacto com todas as famílias", segundo o gabinete do chefe do Governo israelita, Benjamin Netanyahu.

O gabinete não especificou se estava a referir-se a todos os reféns, de todas as pessoas que poderiam ser libertadas, ou dos primeiros potencialmente envolvidos na sexta-feira.