Guerra em Gaza leva a queda do PIB de Israel no último trimestre de 2023

O Produto Interno Bruto (PIB) de Israel caiu 19,4% no último trimestre de 2023 em relação ao trimestre anterior, penalizado pela guerra em Gaza, segundo números oficiais publicados esta segunda-feira.

No conjunto do ano, o PIB israelita cresceu 2%, mas as previsões do banco central israelita apontavam para um crescimento de 2,3% em finais de outubro, já depois do ataque do Hamas que levou à guerra em Gaza, segundo o gabinete central de estatísticas.

O último trimestre de 2023 é o pior em termos de PIB 'per capita' para a economia israelita desde o início de 2020, marcado pela pandemia de covid-19.

As exportações caíram 18,3% e as importações 42,4%, o que se deve essencialmente ao cancelamento de voos para Israel e aos ataques no Mar Vermelho dos rebeldes iemenitas, que perturbam o comércio marítimo mundial para denunciar a ofensiva contra os palestinianos em Gaza.

O ataque do Hamas no dia 7 de outubro no sul de Israel provocou a morte a mais de 1160 pessoas, maioritariamente civis, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais israelitas.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva em Gaza que levou até agora a mais de 20 mil mortes no território palestiniano, na maioria civis, de acordo com as autoridades de saúde do Hamas.

O conflito causou uma grave escassez de mão-de-obra e o colapso do turismo em Israel.

Nos dias a seguir ao ataque do Hamas foram mobilizados mais de 300 mil reservistas e o Governo proibiu a entrada no país de cerca de 160 mil trabalhadores palestinianos, uma parte importante dos que trabalham na construção civil e na agricultura.