As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram ontem terem “desmantelado a estrutura de comando” do Hamas no Norte de Gaza, matando cerca de oito mil terroristas.



De acordo com o porta-voz das IDF, Daniel Hagari, as tropas israelitas “completaram o desmantelamento da estrutura de comando e da infraestrutura militar” do grupo terrorista na região Norte da Faixa de Gaza, fazendo com que os terroristas sobreviventes passassem a atuar “de forma esporádica e sem cadeia de comando”.









