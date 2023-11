Hamas diz que sistema de saúde de Gaza "atingiu pior fase da sua história"

O Ministério da Saúde do grupo islamita Hamas, que controla a Faixa de Gaza, alertou esta terça-feira que o sistema de saúde do enclave "atingiu a pior fase da sua história" devido ao bloqueio imposto por Israel.

O Ministério avisou que os hospitais estão a ficar sem recursos, incluindo reservas de combustível, pelo que vão ficar sem energia e com as instalações sobrelotadas devido ao elevado número de mortos e feridos, de acordo com um comunicado.

Pelo menos 57 palestinianos morreram esta manhã, na sequência de novos bombardeamentos das Forças de Defesa de Israel contra as cidades de Khan Younis e Rafah, no sul da Faixa de Gaza, disse.