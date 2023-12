O Hamas e outras fações palestinianas rejeitaram esta quinta-feira negociar uma nova libertação de reféns enquanto Israel não cessar completamente a ofensiva em Gaza, deitando por terra as esperanças de uma nova pausa no conflito.





Em comunicado conjunto, o Hamas e outros grupos palestinianos, incluindo a Jihad Islâmica, dizem ter tomado uma “decisão nacional concertada” de não libertar mais reféns enquanto não cessar a “agressão israelita”. A revelação foi feita após uma nova ronda de “negociações intensas” no Cairo, na quarta-feira, que contou com a presença do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, e que terminou sem avanços devido às posições opostas das partes.