Hamas usou casa de idosa de 96 anos para reuniões. Mulher escapou ilesa

Aviva Sela, é israelita, tem 96 anos e conseguiu escapar ilesa ao ataque desencadeado pelo Hamas, a 7 de outubro, no Kibutz Be'eri. A sobrevivente conta que, apesar da memória enfraquecida, ainda se lembra de alguns pormenores daquele dia.Uma das filhas, o antigo genro, e a cuidadora informal da idosa foram assassinados durante o ataque do grupo militar islâmico, avançou o The Times of Israel.Itay Svirsky, o neto de 38 anos, tinha ido ao Kibutz para visitar a avó quando foi surpreendido pelos membros do Hamas. Acabou capturado e levado para Gaza."Lembro-me que alguns árabes vieram cá a casa e disseram que esta era agora a casa deles, e eu disse: 'tfadlu (bem-vindo em árabe), venham visitar-me'. Pensei que talvez pudéssemos conversar com eles", disse Aviva Sela.Segundo o The Times of Israel, a cuidadora informal de Aviva conseguiu levar a idosa para uma sala segura, tendo chegado inclusivamente a enviar uma fotografia dela a sorrir."Durante horas, manteve a maçaneta da porta fechada para tentar impedir a entrada do Hamas", disse a filha de Sela, Osnat Sela Weinberg, ao jornal Makor Rishon.Mais tarde, os vizinhos contaram que membros do grupo islâmico ocuparam a casa de Aviva e que tiveram lá algumas reuniões.Uma sobrevivente, vizinha que ficou gravemente ferida no ataque, disse que a tranquilidade da idosa lhe salvou a vida.Aviva diz ter a vaga lembrança de deixar Be'eri e de ir para Telavive. Conta agora que não voltará ao Kibutz tão cedo e que está concentrada na libertação do seu neto.A idosa chegou a ir à chamada 'Praça dos Reféns', em Telavive, para pedir a libertação do neto. "Talvez ele [Itay] tenha sorte", disse Aviva.As operações do grupo Hamas em Israel, com início a 7 de outubro, fizeram milhares de vítimas mortais e centenas de reféns. Estima-se que só no Kibutz Be'eri, tenham causado a morte a mais de cem pessoas.