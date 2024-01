As forças israelitas avançaram na segunda-feira contra três hospitais na cidade de Khan Younis, no Sul de Gaza, e entraram mesmo num deles, detendo vários funcionários, após uma das noites de bombardeamentos mais intensos desde o início do ano.









Segundo testemunhas, militares israelitas invadiram na segunda-feira de manhã o Hospital de al-Khair, na parte ocidental da cidade, e detiveram várias pessoas, incluindo médicos e enfermeiros. Ao mesmo tempo, tanques e tropas cercaram o Hospital de al-Amal e a vizinha sede do Crescente Vermelho, impedindo a entrada de pacientes e a saída de ambulâncias para recolher os feridos dos bombardeamentos.

A situação é dramática também no Hospital Nasser, o maior ainda em funcionamento na Faixa de Gaza, com relatos de combates intensos nas imediações. Mais de 40 mortos foram sepultados num terreno dentro do complexo hospitalar devido à impossibilidade de alcançar o cemitério, e um médico contou na segunda-feira à Reuters que não dormia há mais de 30 horas para poder cuidar de mais de uma dezena de pacientes em apenas quatro camas.

O chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, disse na segunda-feira que o plano israelita para destruir o Hamas “não está a resultar” e a comunidade internacional deve avançar com negociações de paz que resultem na criação de um Estado palestiniano apesar da oposição do PM israelita, Benjamin Netanyahu.





MNE PALESTINIANOS EM ILHA ARTIFICIAL





O MNE israelita, Israel Katz, chocou na segunda-feira os homólogos europeus ao sugerir, numa reunião em Bruxelas, que os palestinianos deviam ser enviados “para uma ilha artificial no Mediterrâneo” como alternativa à criação de um Estado palestiniano.



Famílias de reféns invadem Parlamento



Familiares dos reféns israelitas ainda nas mãos do Hamas invadiram na segunda-feira uma comissão parlamentar no Knesset para exigir que os deputados e o Governo façam mais para libertar os seus entes queridos. O PM, Benjamin Netanyahu, diz que existe uma “iniciativa” em curso, mas desmentiu que exista qualquer proposta concreta do Hamas para a libertação dos reféns.