Os rebeldes houthis do Iémen, que têm atacado dezenas de navios comerciais em solidariedade com o movimento islamita palestiniano Hamas, em guerra com Israel, garantiram que os navios da China e da Rússia podem passar em segurança no mar Vermelho. E deixam um aviso a norte-americanos e ingleses: "A loucura e a idiotice dos EUA e do Reino Unido jogaram contra eles.









