Israel aceitou implementar “pausas humanitárias” de quatro horas por dia para permitir a retirada de civis do Norte de Gaza e o envio de ajuda humanitária, anunciaram os EUA.



Segundo o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, as forças israelitas vão abrir diariamente dois corredores para a saída de civis, um ao longo da principal via que liga o Norte ao Sul da Faixa de Gaza, e outro ao longo da estrada costeira.









Ver comentários