Israel admite “assassinatos seletivos” de membros do Hamas

O Exército israelita confirmou esta quinta-feira ter realizado uma série de “assassinatos seletivos” de membros do Hamas. “Foram eliminados cerca de 15 terroristas”, alguns dos quais “participaram nos ataques de 7 de outubro” em solo israelita, concretizou.



A revelação surge numa altura em que Israel se prepara para levar a cabo uma “operação poderosa” em Rafah, nas palavras do primeiro-ministro Netanyahu, onde se encontram concentrados mais de 1,3 milhões de palestinianos fugidos do Norte da Faixa de Gaza nas primeiras semanas do conflito.









Ver comentários