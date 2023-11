Israel avisou, esta sexta-feira, que poderia impedir a BBC de fazer reportagens no país por se recusar a chamar o Hamas de grupo terrorista, segundo avança o Telegraph.De acordo com o jornal britânico, um alto funcionário disse que o governo do país poderá agir se a empresa continuasse a "ultrapassar os limites de acordo com as nossas leis [leis israelitas]". A ameaça surge depois de o presidente israelita, Isaac Herzog, ter dito que a política da emissora de se referir ao Hamas como militantes era "atroz".