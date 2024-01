O Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) acusou ontem Israel de genocídio na Faixa de Gaza, onde já morreram mais de 26 mil palestinianos, na sequência de uma queixa apresentada pela África do Sul. A mais alta instância judicial da ONU vai, agora, avançar com uma investigação ao caso. O Governo israelita já reagiu à acusação, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a considerá-las “falsas” e “ultrajantes”.









