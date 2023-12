As forças israelitas intensificaram esta segunda-feira os bombardeamentos no sul da Faixa de Gaza e exortaram a população da Khan Younis a sair imediatamente, sinal de que o avanço contra a segunda maior cidade do território pode estar iminente.



Desde o final do cessar-fogo, na sexta-feira, as forças israelitas têm intensificado os ataques no sul de Gaza, em preparação para um avanço terrestre.









