Israel quer criar zona tampão em Gaza

O Governo israelita informou vários países árabes de que pretende criar uma zona tampão em Gaza após o fim do atual conflito, de modo a impedir novos ataques terroristas no seu território.



"Israel tem de criar um envelope de segurança [em redor de Gaza]. Nunca mais podemos permitir que terroristas atravessem a fronteira para massacrar o nosso povo como fizeram a 7 de outubro", disse Mark Regev, conselheiro de segurança do PM Benjamin Netanyahu, confirmando que a proposta de criação de uma zona tampão foi já comunicada a alguns países vizinhos, como o Egito e a Jordânia.









