Mais de um quinto dos reféns capturados pelo Hamas estarão mortos, segundo um relatório realizado pelo exército de Israel.Pelo menos 32 dos 136 reféns sob custódia do Hamas morreram, avança o New York Times. Segundo aquele jornal, os familiares dos 32 reféns mortos já foram notificados.O mesmo meio informa que quatro oficiais do exército falaram sob anonimato e que o exército está a verificar a informação de que existem pelo menos mais 20 reféns mortos.